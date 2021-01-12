شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توضح سبب ظهور نتيجة الفحص "إيجابي" بعد الشفاء من كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكدت وزارة الصحة، على أن بقايا فيروس كورونا بالجسم بعد فترة التعافي تكون غير نشطة وغير قابلة للتكاثر وغير معدية.

وذكرت الوزارة أنه بشكل عام قد يستمر اختبار الفحص PCR إيجابياً لبعض مرضى كوفيد ١٩ حتى بعد التعافي وانقضاء الفترة المحددة للعزل من قبل الطبيب.

وأوضحت أن ظهور نتيجة الفحص «إيجابي» بعد الشفاء من الفيروس، يكون سببه بقايا فيروس كورونا بالجسم، موضحة انها غير نشطة، وغير قابلة للتكاثر، وغير معدية.