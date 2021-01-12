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بالفيديو.. «الزعاق»: بعد 60 يومًا سيتساوى طول الليل والنهار

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

آوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، أنه خلال هذه الأيام ستكون الشمس في أقصى شروق لها، الشمس تتأخر وتبكر وتتوسط في شروقها وكذلك في غروبها وبعد 60 يوم من الآن سيتساوى شروق الشمس مع غروبها فيتساوى طول الليل والنهار.

وفي السياق نفسه، قال الدكتور خالد الزعاق، أنه في قمة الشتاء مثل هذه الأيام تتأخر الشمس في شروقها وتبكر في غروبها.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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