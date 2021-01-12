شكرا لمتابعة خبر عن "الشورى" يوجه باستمرار دعم توطين المعلمين بالمدارس الأهلية للحالات الجديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه مجلس الشورى صندوق تنمية الموارد البشرية دراسة الفجوة العلمية والمهارية بين الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات، وبين العاملين حالياً في القطاع الخاص والعام من غير السعوديين، والاستفادة من مخرجات تلك الدراسة في وضع برامج ومبادرات لتطوير المهارات والقدرات.

وأكد " الشورى " أنه يجب على صندوق تنمية الموارد البشرية مراجعة استراتيجياته فيما يتعلق ببرامج التثقيف والإرشاد المهني لجعلها أكثر كفاءةً وفاعليةً لتحقيق أهدافها .

كما أكد على قراره والذي ينص على " النظر في إمكانية الاستمرار في دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية للحالات الجديدة، وفق الإمكانيات والآليات والبرامج المتاحة، مع التأكد من استمرار عمل جميع من سبق الصندوق دعم توظيفهم بعد انتهاء مدة الدعم .