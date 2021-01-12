شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن" يوضح خطوات تعديل دخل الزوجة بعد تركها للعمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حدد برنامج حساب المواطن خطوات يجب على الزوجة أن تتبعها عند تعديل الدخل في حال تركها العمل.

وشدد البرنامج على ضرورة التوجه للبوابة الإلكترونية الخاصة بخ وتحديث تلك بيانات الدخل من خلال الذهاب إلى أيقونة تفاصيل الطلب ثم بيانات التابعين، وتعديل الحالة إلى “لا توجد وظيفة” ثم حفظ البيانات.

وأضاف أن الخطوات التالية تكون بالانتقال إلى أيقونة “الإفصاح عن الدخل” ثم حذف الدخل المسجل للتابع، وأخيراً الضغط على زر حفظ.