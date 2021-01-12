شكرا لمتابعة خبر عن ضخ 32 ألف م 3 مياه محلاه لـ 11 حي ومخطط في الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أكدت شركة المياه الوطنية اليوم الثلاثاء ضخ 32 ألف متر مكعب لخدمة 107 ألف مستفيد في 11 حي ومخطط بالدمام .

كما أكدت أنه تم إيقاف 11 يئر جوفي ورفع نسبة التغطية بالمياه المحلاه في غرب مدينة الدمام بجوهرة الفيصلية ، والندى ، وطيبة ، وشرق مدينة الدمام في المنتزه والنهضة والقيروان .

ويأتي ذلك بهدف تحسين جودة مياه الشرب ، ورفع الكفاءة التشغيلية ، وتعزيز الأمن المائي .