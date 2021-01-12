شكرا لمتابعة خبر عن "الاتصالات السعودية": تعيين المهندس عليان الوتيد رئيساً تنفيذياً لها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية "stc"، اليوم الثلاثاء، عن تعيين المهندس عليان محمد الوتيد رئيساً تنفيذياً للمجموعة، ابتداءً من تاريخ 28 مارس القادم.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول"، إن "الوتيد" له خبرة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تجاوزت الـ20 عاما، حيث عمل في شركة أرامكو في بداية حياته العملية.

وأضافت : وتدرج في شركة الاتصالات السعودية في عدة مناصب حيث شغل مؤخرا النائب الأعلى لوحدة المستهلك، وقبل ذلك شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة إس تي سي البحرين.

وتابعت أنه يرأس العديد من مجالس إدارات الشركات التابعة لمجموعة الاتصالات السعودية مثل شركة قنوات وشركة إنتغرال وشركة مراكز الاتصال، ويشارك كعضو ونائب رئيس مجلس المديرين في شركة "إس تي سي باي" ويترأس العديد من اللجان التابعة لمجالس الإدارات للشركات التابعة للمجموعة.