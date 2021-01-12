شكرا لمتابعة خبر عن التعليم توضح الدفعات التي سيطبق عليها تعديل مسمى شهادة الجامعة الإلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت وزارة التعليم توضيحاً بشأن تعديل مسمى شهادة الجامعة السعودية الإلكترونية الممنوحة لخريجي الجامعة إلى منتظم بدلاً عن "تعليم مدمج".

وأضافت أن تعديل مسمى شهادة الجامعة الممنوحة لخريجي الجامعة إلى منتظم بدلاً عن "تعليم مدمج" يشمل الخريجين منذ تأسيسها والدفعات الحالية والمستقبلية.

يأتي ذلك بعدما أعلن وزير التعليم، رئيس مجلس إدارة الجامعة السعودية الإلكترونية، الدكتور حمد آل الشيخ، عن تعديل اسم الشهادة التي تمنحها الجامعة إلى "انتظام".