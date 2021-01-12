شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.."الغذاء والدواء" تكشف حقيقة ترخيص عدد من اللقاحات المضادة لكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي، حقيقة ترخيص عدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بخلاف "فايزر – بيونتيك" المعتمد فعليًا.

وقال الجضعي خلال حديثه برنامج "في العلن" هناك 5 شركات منتجة للقاحات تقدمت للحصول على ترخيص من الهيئة، بعضها لم يستكمل كافة إجراءات التقديم، وذلك بسبب عدم اكتمال التجارب السريرية.

وأشار إلى أن الهيئة ستتخذ قرار باعتماد اللقاح بعد اكتمال ملفات التقديم لهذه الشركات خلال أسبوعين، مؤكدًا أن هناك بعض اللقاحات رفضت الهيئة اعتمادها.