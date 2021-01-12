شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يبتكر طريقة لشحن بطاريات السيارات الكهربائية ذاتياً (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تمكن المواطن الشاب مطلق العتيبي من شحن بطاريات السيارات الكهربائية ذاتياً دون الحاجة للحصول على محطات اشحن الكهربائي.

وحصل المواطن، وفقا لـ"سبق"، على براءة اختراع بشأن ما توصل إليه، مؤكداً أن اختراعه عبارة عن إضافة 2 من الموالدات الكهربائية الخفيفة على الجزء المعدني من العجلات الخلفية للسيارة.

وأشار إلى أن اختراعه ساعد في تحويل الطاقة الحركية إلى كهربائية، كما يعتمد اختراعه أيضا على شرائح ألواح الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة اللازمة لعمل السيارة.