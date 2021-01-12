” الصحة ” تصدر توجيهًا حول الشيشة بالأماكن العامة 

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أصدرت وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، توجيها بالاستمرار في المنع الكامل للشيشة ومنتجات التبغ والنيكوتين المختلفة في جميع الأماكن العامة بالمملكة.
ويأتي ذلك في خطاب وجهه وزير الصحة بعد تلقي الوزارة خطابا من منظمه الصحة العالمية، لفتت فيه إلى تزايد الإصابات بفايروس كورونا وعودة استخدام الشيشة في بعض الدول.
وشددت ” الصحة ” على ضرورة الاستمرار بالمنع، نظرا لأن السماح يعرض حياة الكثيرين للخطر، ويسبب ارتفاعا في معدلات خطورة الاصابة في حال حدوثها.
يذكر أن وزارة الصحة قد منعت بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى تقديم الشيشة والمعسل في الأماكن العامة كالمقاهي والفنادق وغيرها منذ مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها عند بداية جائحة كورونا.
Source slaati
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