“سناب شات” يساعد ممرضة في إنقاذ طفلتين من الغرق ببيش

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استطاعت ممرضة سعودية، أمس الاثنين، إنقاذ طفلتين من الجنسية المصرية، من الغرق على شاطئ محافظة بيش بمنطقة جازان، عن طريق الصدفة.

وكانت الممرضة رفقة أسرتها على البحر، توثق رحلتها عبر ” سناب شات “، لتلتقط الطفلتين وهما تصارعان الأمواج.

وعلى الفور اتجهت إليهما وتمكنت من إنقاذهما بمعاونة رجلين لحقا بها للشاطئ، وقامت بعمل الإسعافات الأولية لهما حتى تم استعادة التنفس.

Source slaati

