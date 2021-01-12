ترقب لإعلان آلية الدراسة في الفصل الثاني

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يترقب الكثير من الطلبة وأولياء الأمور صدور قرار من وزارة التعليم للإعلان عن آلية الدراسة للطلاب والطالبات في التعليم العام والجامعي للفصل الثاني.
ويأتي ذلك بالتزامن مع موعد الفصل الدراسي الثاني الذي سيبدأ بعد أقل من أسبوع، وسط تكهنات عن آلية الدراسة في الفصل الثاني.
وكان مصدر مسؤول، كشف عن حقيقة صدور قرار رسمي لآلية الدراسة في الفصل الثاني للطلاب والطالبات، قائلا إن ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح.
وأوضح المصدر أن صدور القرار مرتبط بالمقام السامي، فيما تناقل البعض أنباء حول آلية الدراسة في الفصل الثاني.
وأبان المصدر، أن الإعلان الرسمي سيكون معلناً من جانب وزارة التعليم في حينه، ويأتي ذلك وسط ترقب من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.
Source slaati
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