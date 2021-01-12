︎ :
.
أصابت لعنة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، شركة تويتر بعد إغلاق حسابه، حيث خسرت ” تويتر ” ٥ مليار في أول تداول بعد إغلاق حساب ترامب.
وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى أن سهم تويتر خسر اليوم 5 مليارات دولار من قيمته السوقية بعد تعليق حساب الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وفى وقت سابق تراجعت أسهم تويتر المدرجة فى ألمانيا بنسبة 8% يوم الاثنين، فى أول يوم تداول بعد أن علقت بشكل دائم حساب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
وقالت الشركة، إن تعليق حساب ترامب، الذى يضم أكثر من 88 مليون متابع، كان بسبب خطر حدوث مزيد من العنف، بعد اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكى يوم الأربعاء الماضي.
Source slaati
كانت هذه تفاصيل خبر ” خسائر بالمليارات “.. لعنة ترامب تصيب ” تويتر ” بعد إغلاق حسابه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.