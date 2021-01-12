أمريكا تفضح الحوثيين وتكشف سرًا عن مصادر تمويلهم

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أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الحوثيون الإرهابيون رفضوا كل الفرص للوصول لتسوية في اليمن، مبينة:” ميليشيا الحوثي الإرهابية تتلقى الدعم من الحرس الثوري الإيراني ‎”.

‏وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية:” حان الوقت للحوثي فهم الرسالة ووقف التنسيق مع إيران ‎”، مضيفة:” تصنيف الحوثي منظمة إرهابية رسالة للنظام الإيراني ‎”.

‏وأبانت:” كل الأطراف الأميركية تعي أن ميليشيا الحوثي تشكل خطرا على المنطقة “.

‏وتابعت:” تصنيف الحوثي منظمة إرهابية جزء من حملة الضغوط القصوى على إيران “.

Source slaati

