أمريكا تفضح الحوثيين وتكشف سرًا عن مصادر تمويلهم

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أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الحوثيون الإرهابيون رفضوا كل الفرص للوصول لتسوية في اليمن، مبينة:” ميليشيا الحوثي الإرهابية تتلقى الدعم من الحرس الثوري الإيراني ”.
وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية:” حان الوقت للحوثي فهم الرسالة ووقف التنسيق مع إيران ”، مضيفة:” تصنيف الحوثي منظمة إرهابية رسالة للنظام الإيراني ”.
وأبانت:” كل الأطراف الأميركية تعي أن ميليشيا الحوثي تشكل خطرا على المنطقة “.
وتابعت:” تصنيف الحوثي منظمة إرهابية جزء من حملة الضغوط القصوى على إيران “.
Source slaati
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