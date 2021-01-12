شاهد تضاريس وطبيعة المكان الذي سيقام فيه مشروع مدينة “ذا لاين”

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ضمَّ مشروع مدينة “ذا لاين” الذي أعلن عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس الأحد، تنوعًا بيئيًا واضحًا يمتاز باستقرار أجوائه المناخية معظم الوقت.

وتحافظ مدينة ذا لاين الواقعة بطول 170 كلم على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم، وستدار بالكامل عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك لتسهيل عملية التواصل مع الإنسان بطريقة تمكّنها من التوقع والتفاعل.

وتحقق القدرات التقنية المعتمَد عليها في المدينة الهدف الرئيسي لها، والذي يتمثل في بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، بالإضافة إلى خلوها من المركبات والازدحام.

الساحل

يحظى المشروع بشواطئ جذابة ومحميات طبيعية تمتد إلى جنوب شرق مدينة نيوم، وصولًا لما بعد جزر البحر الأحمر.

الصحراء الساحلية

تمتاز بتضاريس مسطحة نسبيًا، وتمتد إلى المناطق الداخلية، بحيث يشكل المشروع محورها، وتكون بمثابة الممر بين شمال المشروع وجنوبه، كما تُعد نقطة الالتقاء الرئيسية لطرق النقل.

الجبال

تحتضن المنطقة جبل اللوز الشهير، والذي يتميز بمناظر خلابة تربط الجبل بطبيعة المنطقة، ويُعد الجبل من أكثر المناطق التي يصعب الوصول إليها وتطويرها بسبب طبيعته الجيولوجية، ولذلك من المتوقع أن تكون منطقة الجبال هي الأقل كثافة سكانية في نيوم.



الأودية المرتفعة

وهي أودية مرتفعة تتصل بمحافظة تبوك مباشرة، وتمتد إلى أودية نيوم الشرقية..، ما يوفر إمكانية الربط اللوجستي المباشر مع بقية مناطق المملكة، كما أن طبيعتها تمتاز بالنتوءات والطبقات الصخرية التي تتخللها السهول الرملية.

Source akhbaar24.argaam

