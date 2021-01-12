بعد أيام قليلة من الشفاء.. الفنان خالد سامي في حالة حرجة بعد انتكاسة صحية جديدة

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تعرض الفنان خالد سامي، أمس الاثنين، لانتكاسة صحية جديدة، نُقل على إثرها للمستشفى وهو في حالة حرجة، وذلك بعدما أصيب بضيق تنفس شديد.

وأوضحت زوجته عايدة العتيبي، وفقًا لـ”العربية”، أن الفنان خالد سامي كان لا يستطيع التنفس، الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى عبر الإسعاف.

وكان سامي قد ظهر في مقطع فيديو طمأن الجمهور خلاله على حالته الصحية، وذلك بعد خروجه من العناية المركزة في أعقاب خضوعه لعملية زراعة الكبد.

Source akhbaar24.argaam

