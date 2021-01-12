︎ :
.
تعرض الفنان خالد سامي، أمس الاثنين، لانتكاسة صحية جديدة، نُقل على إثرها للمستشفى وهو في حالة حرجة، وذلك بعدما أصيب بضيق تنفس شديد.
وأوضحت زوجته عايدة العتيبي، وفقًا لـ”العربية”، أن الفنان خالد سامي كان لا يستطيع التنفس، الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى عبر الإسعاف.
وكان سامي قد ظهر في مقطع فيديو طمأن الجمهور خلاله على حالته الصحية، وذلك بعد خروجه من العناية المركزة في أعقاب خضوعه لعملية زراعة الكبد.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أيام قليلة من الشفاء.. الفنان خالد سامي في حالة حرجة بعد انتكاسة صحية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.