استشاري أمراض معدية: لا دلائل على سرعة انتشار كورونا المتحور

قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور سميح غزال، إنه لا توجد دلائل مؤكدة حتى الآن على سرعة انتشار فيروس كورونا المتحور.

وأضاف غزال، خلال مقابلة تليفونية عبر قناة «الإخبارية»، إن وجود سلالات جديدة من الفيروس أمر طبيعي؛ لأن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 يتحور حتى يعيش.

وأشار استشاري الأمراض المعدية إلى أن هذا التحور لم يثبت تغييره لبصمة الفيروس التاجى، قائلًا: «بعد تتبع 4 آلاف طفرة سابقة فقد تأكد لنا عدم وجود تأثير للتحورات الاخيرة؛ وبالتالي لن يكون هناك تأثير لطفرة فيروس كورونا المستجد وسلالاته المتحورة التي ظهرت في اليابان مؤخرًا».

وأوضح غزال، أن المملكة تشهد تراجعًا كبيرًا في إصابات فيروس كورونا، تكاد تصل إلى الصفر نتيجة تطبيق الأشخاص الإجراءات الاحترازية في أشكال الحياة كافة.

وطالب غزال الجميع فى المملكة بضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية التي تصدرها الجهات المتخصة وذلك للحفاظ علي سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.

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