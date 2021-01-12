بالفيديو.. لجنة رعاية أسر السجناء بالمدينة تخصص جائزة للأم المثالية وتكرم 12 أسرة

خصصت لجنة رعاية السجناء وأسرهم بالمدينة المنورة، جائزة للأم المثالية، وكرمت 12 أسرة انطبقت عليها الشروط.

وقال مدير اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم بالمدينة المنورة، طايع العنزي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «الإخبارية»، إنه تم إرسال رسائل للمشاركة في الجائزة إلى 80 اسرة، وتم التقدم للجائزة 14 أسرة، وتم اختيار 12 أسرة انطبقت عليهم الشروط وتم تكريمهم من قبل اللجنة.

وحول شروط الجائزة، قال العنزي إن يكون الأولاد قد حققوا تفوقًا دراسيًا، وقامت الأم بمهام الحفاظ على الأسرة.

وأضاف أن الجائزة تهدف إلى تكريم الام المثالية التي تخطت الصعوبات الناشئة عن سجن رب الأسرة، ونجحت في الحفاظ على ترابط الاسرة، وقامت بتحقيق نجاحات نوعية مع أبنائها على مستوى التحصيل الدراسي.

وأوضح العنزي، إن رسالة اللجنة تشمل تجسين حياة السجناء والمفرج عنهم ودعمهم ماليًا ومعنويًا وإعادة تأهيلهم بما يكفل لهم حياة كريمة.

فيديو | لجنة رعاية السجناء وأسرهم بـ #المدينة_المنورة تخصص جائزة للأم المثالية#برنامج_اليوم pic.twitter.com/0yPfJcocp8 — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 12, 2021

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