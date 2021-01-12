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بعد التطعيم بالأوّلي.. هل يمكن أخذ الجرعة الثانية حال الإصابة بكورونا؟

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الرياض - محمد عبدالله - استشارية أمراض معدية توضح..

أوضحت استشارية الأمراض المعدية، فاطمة الشهراني، أنه في حال الإصابة بفيروس بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح، فإنه لا يمكن أخذ الجرعة الثانية إلا بعد 3 أشهر.

وقالت استشارية الأمراض المعدية لقناة «الإخبارية» إن حتى الآن لم يتم تسجيل حالة إصابة بكورونا بعد أخذ الجرعة الأولى من الفيروس، مشيرة إلى أنه في حال حدوث ذلك يتم الفحص والتأكد من الإصابة ثم أخذ الجرعة الثانية لكن بعد ثلاثة أشهر وليس بعد 21 يومًا.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، ذكر في وقت سابق، أن اكتساب عدوى «كورونا» بعد يوم أو يومين من التطعيم بالجرعة الأولى من اللقاح أمر وارد، مؤكدًا أهمية الالتزام بالبروتوكولات الصحية قبل وبين وبعد الجرعتين.

وأشار إلى، أن معظم التحورات في الفيروسات تؤدي إلى ضعفها، مؤكدة أن تحورات كورونا لا تؤثر في فعالية اللقاحات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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