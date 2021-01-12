بعد التطعيم بالأوّلي.. هل يمكن أخذ الجرعة الثانية حال الإصابة بكورونا؟

أوضحت استشارية الأمراض المعدية، فاطمة الشهراني، أنه في حال الإصابة بفيروس كورونا بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح، فإنه لا يمكن أخذ الجرعة الثانية إلا بعد 3 أشهر.

وقالت استشارية الأمراض المعدية لقناة «الإخبارية» إن حتى الآن لم يتم تسجيل حالة إصابة بكورونا بعد أخذ الجرعة الأولى من الفيروس، مشيرة إلى أنه في حال حدوث ذلك يتم الفحص والتأكد من الإصابة ثم أخذ الجرعة الثانية لكن بعد ثلاثة أشهر وليس بعد 21 يومًا.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، ذكر في وقت سابق، أن اكتساب عدوى «كورونا» بعد يوم أو يومين من التطعيم بالجرعة الأولى من اللقاح أمر وارد، مؤكدًا أهمية الالتزام بالبروتوكولات الصحية قبل وبين وبعد الجرعتين.

وأشار إلى، أن معظم التحورات في الفيروسات تؤدي إلى ضعفها، مؤكدة أن تحورات كورونا لا تؤثر في فعالية اللقاحات.

فيديو | استشارية أمراض معدية: في حال الإصابة بفيروس #كورونا بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح فإنه لا يمكن أخذ الجرعة الثانية إلا بعد 3 أشهر #الإخبارية pic.twitter.com/x5mR554PQH — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) January 11, 2021

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