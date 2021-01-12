الشورى يطالب «التنمية العقارية» باستمرار قبول طلبات ترميم المساكن ورفع سقف المبالغ المخصصة

طالب مجلس الشورى في - قرار أصدره اليوم – من صندوق التنمية العقارية، التنسيق مع كل من صندوق التنمية الوطني ووزارة المالية، لدفع المتبقي من رأس مال الصندوق وتعويضه عن مديونيات الإعفاء عن المتوفين وعهدة الإعفاءات والسداد المبكر.

وأوضح الشورى أنه على صندوق التنمية العقارية، الاستمرار في استقبال طلبات منتج ترميم المساكن وتقديم التمويل له، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع سقف المبلغ المخصص له أخذًا في الاعتبار معدلات التكلفة السائدة للمواد وتكاليف التنفيذ.

كما طالب مجلس الشورى، بدعم الاستدامة المالية للصندوق، وتمكينه من تحصيل ديونه المتعثرة من خلال اعتماد عقد الصندوق كسند تنفيذي لدى محاكم التنفيذ.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الرابعة عشرة للسنة الأولى من الدورة الثامنة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

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