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بالفيديو.. الزعاق: يتساوى طول الليل والنهار بعد 60 يومًا

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الرياض - محمد عبدالله - الشمس ستكون في أقصى شروق لها..

أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أنه بعد 60 يومًا –تقريبًا- من الآن سوف يتساوى طول الليل مع النهار.

وقال الزعاق –عبر تويتر- إنه خلال هذه الأيام ستكون الشمس في أقصى شروق لها، فالشمس تتأخر وتبكر وتتوسط في شروقها وكذلك في غروبها، وأنه بعد 60 يومًا من الآن سيتساوى شروق الشمس مع غروبها، فيتساوى طول الليل والنهار.

وأضاف الزعاق أنه في مثل هذه الأيام «قمة الشتاء» تتأخر الشمس في شروقها وتبكر في غروبها.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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