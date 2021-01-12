بالفيديو.. الزعاق: يتساوى طول الليل والنهار بعد 60 يومًا

أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أنه بعد 60 يومًا –تقريبًا- من الآن سوف يتساوى طول الليل مع النهار.

وقال الزعاق –عبر تويتر- إنه خلال هذه الأيام ستكون الشمس في أقصى شروق لها، فالشمس تتأخر وتبكر وتتوسط في شروقها وكذلك في غروبها، وأنه بعد 60 يومًا من الآن سيتساوى شروق الشمس مع غروبها، فيتساوى طول الليل والنهار.

وأضاف الزعاق أنه في مثل هذه الأيام «قمة الشتاء» تتأخر الشمس في شروقها وتبكر في غروبها.

بعد ستين يوماً تقريباً

سيتساوى طول الليل مع النهار pic.twitter.com/h23MWOtigC — د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) January 12, 2021

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