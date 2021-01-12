الصحة: بقايا فيروس كورونا بالجسم بعد التعافي «غير معدية»

قالت وزارة الصحة، إن بقايا فيروس كورونا بالجسم –بعد فترة التعافي- تكون غير نشطة وغير قابلة للتكاثر وغير معدية، مشيرة إلى أن فحص الفيروس قد يكون إيجابيا رغم التعافي من المرض.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن، أنه «بشكل عام قد يستمر اختبار الفحص PCR إيجابياً لبعض مرضى كوفيد ١٩ حتى بعد التعافي وانقضاء الفترة المحددة للعزل من قبل الطبيب».

وأشارت وزارة الصحة أن ظهور نتيجة الفحص «إيجابي» بعد الشفاء من الفيروس، يكون سببه بقايا فيروس كورونا بالجسم، موضحة انها غير نشطة، وغير قابلة للتكاثر، وغير معدية.

وقال مواطن في استفسار له، إنه تعافي من كورونا وأنهى فترة العزل، وبعد عشرة أيام أجرى مسحة فظهرت نتيجتها «إيجابي».

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