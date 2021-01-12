5 شروط لتصعيد الشكوى إلى منظم المياه

حدد منظم المياه بعد ساعات من انطلاقه الموقع الرسمي، 5 شروط لتصعيد شكاوى المياه المقدمة من المستهلكين على مقدمي الخدمات.

وأوضح منظم المياه عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه هو الجهة الوحيدة المخولة بالبت في شكاوى المياه المقدمة من المستهلكين على مقدمي الخدمات.

ومن شروط تصعيد الشكاوى لمنظم المياه، أن يكون مقدم الشكوى هو المستهلك أو المالك، ووجود شكوى سابقة برقم مرجعي لدى مقدم الخدمة ، ومهلة تصعيد المستفيد 30 يومًا من تاريخ إغلاق الشكوى من مقدم الخدمة.

وترفع شكاوى المياه بعد مضي 30 يومًا من في حالة عدم الرد عليها من مقدم الخدمة، ولا يمكن تصعيد الشكوى أكثر من مرة، وفقًا للحساب الرسمي لمنظم المياه.

وأوضح منظم المياه 5 خطوات للتسجيل في منصة الشكاوى كالآتي:

1-إدخال رقم الهوية - الإقامة ورقم الجوال.

2-إدخال رقم الشكاوى المسجل لدى مقدم الخدمة.

3-ترفض أو تقبل الشكاوى حسب صحة البيانات.

4-كتابة نص الشكوى المصعدة وإرفاق المرفقات.

5-ستصلك رسالة برقم الشكوى المرجعية للمتابعة.

وتم نفاذ تنظيم هيئة المياه والكهرباء بتاريخ 24/5/1442 هـ الموافق 8/1/2020م والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 263، وبذلك اكتمل الإطار القانوني للتولى وزراة الزراعة والبيئة والمياه مهام تنظيم أنشطة خدمات المياه في المملكة.

وعليه فإن منظم المياه هي الجهة الوحيدة المخولة الجهة الوحيدة المخولة بالبت في شكاوى المياه المقدمة من المستهلكين على مقدمي الخدمات.

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