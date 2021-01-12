السفارة السعودية للمواطنين في فنلندا: ابقوا في منازلكم

نصحت السفارة السعودية في جمهورية فنلندا، المواطنين في العاصمة هلسنكي، بالبقاء في منازلهم، اليوم، لوقوع عاصفة ثلجية.وقالت السفارة السعودية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: تود السفارة إحاطة المواطنين في هلسنكي أن السلطات الفنلندية تنصح بعدم استخدام السيارات، والبقاء في المنازل، اليوم الثلاثا ، لوقوع عاصفة ثلجية.

وتتعرض فنلندا لدرجات حرارة متجمدة تستمر حتى نهاية هذا الأسبوع، مع توقع تساقط ثلوج في معظم المناطق. ومن المقرر أن تصل درجات الحرارة في الجنوب إلى -11 درجة مئوية على الأقل.

وتلقت إدارات الإنقاذ في جميع أنحاء البلاد العديد من مكالمات الاستغاثة حول أشخاص أو كلاب سقطت في الجليد الرقيق على المسطحات المائية المتجمدة.