«التقاعد»: 4 طرق لتسوية المكافأة لغير مستحقي المعاش

حددت المؤسسة العامة للتقاعد 4 طرق لتسوية المكافأة التي تصرف لمرة واحدة إذا انتهت خدمة الموظف المحتسبة لغرض التقاعد ولم تتوافر لديه أي من حالات استحقاق المعاش التقاعدي.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنه إذا كانت الخدمة تقل عن 10 سنوات فإن المكافأة تحسب كالآتي:«الراتب الأساسي الأخير × 10% × مدة الخدمة بالأشهر = المكافأة المستحقة لمرة واحدة».

وإذا كانت الخدمة تبلغ 10 سنوات ولم تبلغ 25 سنة :«الراتب الأساسي الأخير × 11% × مدة الخدمة بالأشهر = المكافأة المستحقة لمرة واحدة»، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

وبحسب المؤسسة العامة للتقاعد، فإنه إذا كانت الخدمة لموظفة مستقيلة بسبب الزواج تحسب مكافأتها على أساس ما نسبته 11% مهما كانت مدة الخدمة بشرط إكمال سنة التجربة، ما لم تكن مستحقة للمعاش حسب القواعد المقررة في النظام.

وإذا كانت الخدمة تقل عن 15 سنة وانتهت بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سام بغير سبب تأديبي: «الراتب الأساسي الأخير × 14% × مدة الخدمة بالأشهر = المكافأة المستحقة لمرة واحدة»، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

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