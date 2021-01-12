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تقرير: نسبة التعافي من كورونا بالخليج 95.3%.. وفي السعودية 97.7%

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الرياض - محمد عبدالله - إجمالي الإصابات تجاوز المليون..

أوضح مركز الإحصاء الخليجي، أن نسبة التعافي من فيروس في دول الخليج العربي بلغت –أمس الاثنين- 95.3% ،بينما بلغت في 97.7%.

وذكر مركز الإحصاء –عبر تويتر- أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في دول الخليج العربي بلغت «1.124.178» بينما بلغ عدد حالات التعافي «1.071.658»، وبلغ إجمالي عدد الوفيات «10.061».

وأشار المركز إلى أنه تم أمس الاثنين, تسجيل «3687» إصابة بدول الخليج، و«10» حالات وفيات، موضحًا أن نسب التعافي من الفيروس بلغت في السعودية 97.7%، وفي الإمارات 89.4%، وفي الكويت 96.5%، وفي عمان 94.1% وفي قطر 97.8%، وفي البحرين 96.7%.

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