أمانة عسير تعلن استمرار إغلاق الواجهة البحرية حتى السبت القادم

أعلنت أمانة منطقة عسير، استمرار إقفال الواجهة البحرية حتى يوم السبت القادم، نتيجة الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار.

وذكرت الأمانة –عبر تويتر- أنها تود إشعار مرتادي الواجهة البحرية، أنه بناءً على رصد الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، فإنه سوف يستمر إقفال الواجهة البحرية إلى يوم السبت القادم للمعالجة.

وأشارت أمانة منطقة عسير، إلى أنه سيتم افتتاح الواجهة البحرية للمرتادين، يوم يوم الأحد القادم «١٤٤٢/٦/٤».

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