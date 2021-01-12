تعيين المهندس عليان الوتيد رئيساً تنفيذياً لمجموعة stc

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مجموعة stc عن تعيين المهندس عليان بن محمد الوتيد رئيساً تنفيذياً للمجموعة اعتباراً من تاريخ 28 مارس 2021 .

وحسب بيان المجموعة بهذا الخصوص، يتمتع الوتيد بخبرة كبيرة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تجاوزت الـ 20 عاماً، حيث عمل ببداية حياته العملية في شركة أرامكو، كما تدرج في شركة stc في عدة مناصب، حيث يشغل بالوقت الحالي منصب النائب الأعلى لوحدة المستهلك، وقبل ذلك شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين.

كما يرأس الوتيد العديد من مجالس إدارات الشركات التابعة لمجموعة stc مثل شركة قنوات وأنتيجرال وشركة مراكز الاتصال، ويشارك كعضو ونائب رئيس مجلس المديرين في stcpay كما يترأس العديد من اللجان التابعة لمجالس الإدارات للشركات التابعة للمجموعة.

والمهندس عليان الوتيد حاصل على شهادة الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وحاصل على العديد من الشهادات المهنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والقيادة والتخطيط الاستراتيجي.

