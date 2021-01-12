شكرا لقرائتكم خبر عن القتل حداً لأحد الجناة في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية اليوم حُكم القتل حداً بأحد الجناة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، وقالت في بيان لها :"أقدم آدم زين عيسي كوجي - تشادي الجنسية - بخطف حدث وفعل فاحشة اللواط به بالقوة، وسرقة عدة سيارات بطرق مختلفة وهروبه من دار التوقيف ، واتهامه بارتكاب عدة جرائم خطف وسرقات وتهديد بالسلاح الأبيض .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جرائمه ، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ، ولأن ما أقدم عليه موجب لحد الحرابة فقد تم الحُكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله ، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه .

وتم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجاني آدم زين عيسي کوجي - تشادي الجنسية - اليوم بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.