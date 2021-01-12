شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى يوافق على مشروع نظام الأجهزة والمنتجات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي للاتصالات في مجال الذكاء الاصطناعي

وافق مجلس الشورى على التعديل الذي أجرته الحكومة على مشروع نظام الأجهزة والمنتجات الطبية.

وناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام الأجهزة والمنتجات الطبية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (330/ 57) وتاريخ 11/ 2/ 1442هـ , والمعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه ، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ. محمد أبو ساق.

كما وافق مجلس الشورى يوافق على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة والاتحاد الدولي للاتصالات للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي .