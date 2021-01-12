شكرا لقرائتكم خبر عن في عامه الأول .. تأجيل يوم "المرأه السعودية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الفريح : نحن بصدد الانتهاء من اجراءات الملكية الفكرية للمبادرة

قال رئيس مجلس إدارة جمعية نساء المستقبل الدكتورة غريبة الفريح، المبادرة التي أطلقتها جمعية نساء المستقبل، باختيار يوم 11 يناير "يوم للمرأة السعودية"، تم تأجيله بعد اتفاق بين أعضاء مجلس الإدارة والعضوات، وبعد استشارة وزارة الموارد البشرية، حتى السنة القادمة، بسبب الحاجة إلى سنة من العمل حتى تصل الجمعية للمُخرج الذي تطمح له.

وأضافت، "الآن نحن في صدد الانتهاء من اجراءات الملكية الفكرية للمبادرة، بعد توسيع نطاق تفعليها لتشمل كل المملكة بعد أن كانت مقتصرة على الرياض".