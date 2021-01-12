الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-12

تنبيه من أمطار رعدية على عسير حتى الـ 8 مساء

متابعات الخليج 365 - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وتثليث والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وطريب وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً لرياح شرقية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. فيما تهطل أمطار رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة ، نجران) .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

