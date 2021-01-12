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شكرا لقرائتكم السفارة لدى فنلندا لـ المواطنين: احذروا العاصفة الثلجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-12
السفارة لدى فنلندا لـ المواطنين: احذروا العاصفة الثلجية
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى فلندنا المواطنين من التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا هناك.
وقالت السفارة، في بيان عبر حسابها في “تويتر” اليوم الثلاثاء: إن فنلندا تشهد حاليا عاصفة ثلجية.
ونصحت السفارة المواطنين بالبقاء في منازلهم وعدم استخدام السيارات والاتصال على الهواتف المعتمدة لدى السفارة في حالة الضرورة.