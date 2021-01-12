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السفارة لدى فنلندا لـ المواطنين: احذروا العاصفة الثلجية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-12

السفارة لدى فنلندا لـ المواطنين: احذروا العاصفة الثلجية

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت سفارة المملكة العربية لدى فلندنا المواطنين من التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا هناك.

وقالت السفارة، في بيان عبر حسابها في “تويتر” اليوم الثلاثاء: إن فنلندا تشهد حاليا عاصفة ثلجية.

ونصحت السفارة المواطنين بالبقاء في منازلهم وعدم استخدام السيارات والاتصال على الهواتف المعتمدة لدى السفارة في حالة  الضرورة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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