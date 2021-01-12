السفارة لدى فنلندا لـ المواطنين: احذروا العاصفة الثلجية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى فلندنا المواطنين من التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا هناك.

وقالت السفارة، في بيان عبر حسابها في “تويتر” اليوم الثلاثاء: إن فنلندا تشهد حاليا عاصفة ثلجية.

ونصحت السفارة المواطنين بالبقاء في منازلهم وعدم استخدام السيارات والاتصال على الهواتف المعتمدة لدى السفارة في حالة الضرورة.



