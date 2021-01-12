احتجاز 22 عاملاً بعد انفجار منجم ذهب في الصين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-12

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت السلطات في الصين، اليوم الثلاثاء، أن 22 عاملاً محتجزون تحت الأرض منذ أكثر من 48 ساعة من جراء انفجار وقع في منجم للذهب شرقي البلاد. وقالت السلطات إن الانفجار وقع في منجم للذهب قيد الإنشاء في تشيشي بمقاطعة شاندونغ. وأضافت أن الانفجار ألحق أضراراً بالغة بالسلالم المؤدية إلى قاع المنجم، وأدى إلى انقطاع كابلات الاتصالات، ما منع فرق الإنقاذ من التواصل مع العمال المحتجزين.