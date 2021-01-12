حساب المواطن: خطوتان لتعديل دخل الزوجة بعد ترك عملها

أوضح برنامج حساب المواطن، خطوات تعديل دخل الزوجة المفصولة من عملها في حساب المستفيد الرئيس «الزوج».

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات، يجب التوجه للبوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن وتحديث تلك البيانات.

وأشار إلى أنه لتعديل الحالة الوظيفية، يتم أولًا الذهاب إلى أيقونة «تفاصيل الطلب - بيانات التابعين» وتعديل الحالة إلى «لا توجد وظيفة» ثم حفظ البيانات.

وثانيًا يتم الانتقال إلى أيقونة «الإفصاح عن الدخل» وحذف الدخل المسجل للتابع، ثم الضغط على زر «حفظ».

وكان أحد المواطنين استفسر عن الخطوات اللازمة لتعديل دخل الزوجة لأنها مفصولة من عملها.

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