المرور: 3 إجراءات لتغيير لوحة المركبة غير الواضحة

كشف «المرور السعودي» عن الإجراءات المطلوبة لتغيير لوحة المركبة غير الواضحة، مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة إجراءات لإتمام العملية.

وقال المرور –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، إن الإجراءات المطلوبة تشمل، أولًا: سداد الرسوم، وثانيًا مراجعة قسم المرور، وثالثًا: التقدم بطلب تغيير لوحة المركبة.

وقال المواطن في استفساره، إن إحدى لوحات مركبته غير واضحة، فما هي إجراءات تغييرها؟.

من جهة أخرى، أوضح المرور أنه لا يوجد نص بنظام المخالفات يمنع استخدام الراكب للجوال.

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