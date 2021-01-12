«الضمان الصحي»: تأمين جديد شرط تمديد تأشيرة الزيارة

أوضح مجلس الضمان الصحي، أنه عند تمديد تأشيرة الزيارة يجب إصدار تأمين جديد يغطي فترة التمديد.

وذكر مجلس الضمان –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مقيم بهذا الخصوص، أنه «عند طلب تمديد تأشيرة الزيارة، يجب إصدار تأمين زائر جديد يغطي فترة التمديد، ليتم ربطه بالجوازات».

وقال المقيم في استفساره: إنه يريد تجديد زيارة عائلية لتأشيرة متعددة السفرات لمدة سنة واحدة عن طريق «أبشر»، وعند الضغط على «تمديد» تظهر رسالة «خطأ.. لا يوجد تأمين صحي لهذا الشخص»، علمًا أن وثيقة التأمين تنتهي في سبتمبر ٢٠٢١م.

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