القنصلية السعودية في الصين تنبه بإجراءات بكين الجديدة بشأن كورونا

وجّهت قنصلية المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الصين الشعبية – قوانجو، تنبيهًا للمواطنين والزائرين، أن السلطات الصينية ستفرض الحجر الصحي لمدة أسبوعين على كل القادمين إلى مدينة «قوانجو».

وذكرت القنصلية في بيان لها نشرته على موقع «تويتر»، أنها تود إحاطة المواطنين والمقيمين والزائرين كافة، بأنه صدر عن السلطات الصينية في مقاطعة «غوانغ دونغ» بأنه في ظل استمرار انتشار الوباء وزيادة انتشاره في دول عدة بالإضافة إلى ظهور بعض السلالات الجديدة، فإنه سيتم إخضاع جميع القادمين لمدينة «قوانجو» للحجر الصحي لمدة «14» يومًا في أحد الفنادق المخصصة لذلك.

وضرورة البقاء في مدينة «قوانجو» لمدة سبعة أيام أخرى تحت المراقبة الصحية قبل المغادرة إلى أي مدينة في جمهورية الصين الشعبية.

كما سيتم إجراء فحص «19-COVID» أربع مرات خلال هذه الفترة في اليوم الأول والسابع والرابع عشر والحادي والعشرين.

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