الصخري: أمطار متفاوتة على بعض المناطق خلال إجازة نهاية الأسبوع

توقّع المهتم بالأحوال الجوية، أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، خريطة الأمطار والرياح خلال إجازة نهاية الأسبوع «الخميس والجمعة والسبت»، مشيرًا إلى أنه يوم الخميس القادم «١٤ يناير» ستهطل أمطار متفاوتة على أجزاء من مناطق: تبوك والجوف والحدودالشمالية.

وقال الصخري –عبر تويتر- إنه مع ليلة الجمعة ويوم الجمعة حتى نهار السبت، متوقع هطول أمطار متفاوتة على أجزاء من مناطق: المدينة المنورة ومكة المكرمة، ثم تمتد إلى أجزاء من حائل والقصيم، ثم نحو رفحاء وحفر الباطن.

وحول حركة الرياح، قال الصخري، إنه ستهب يوم الخميس القادم، رياح جنوبية غربية خفيفة إلى متوسطة السرعة على معظم وسط وشمال المملكة، في حين تكون نشطة نسبيًا نواحي جنوب وشرق منطقة تبوك.

اما يوم الجمعة القادم، فستكون الرياح هادئة في معظم المناطق، ويوم السبت القادم ستكون الرياح غربية خفيفة إلى متوسطة السرعة على معظم وسط المملكة.

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