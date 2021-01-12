جازان.. وفاة الأديب والشاعر أحمد الحربي إثر معاناة مع المرض

انتقل الى رحمة الله تعالى رئيس نادي جازان الأدبي الأسبق، الأديب والشاعر ، أحمد بن إبراهيم الحربي، إثر معاناة مع المرض.

ونعى نادي جازان الأدبي وعدد من الأدباء والشعراء والإعلاميين الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ويسكنه فسيح جناته.

وسيوارى الفقيد الثرى بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء بمقبرة قرية البديع والقرفي، ويتقبل أخوة الفقيد وابناؤه وأسرته العزاء، عبر وسائل التواصل تنفيذا لتوجيهات ولاة الأمر، والتزاما بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية..

يذكر أن "الاديب والشاعر الحربي" وُلد في بلدة القرفي بوادي جازان ودرس فيها، وحصل على دبلوم في اللغة الإنجليزية من معهد سانز للغويات بالولايات المتحدة الأمريكية، وأصدر عدداً من الكتب والدواوين الشعرية، ونال العديد من الجوائز.