المالية تحذر من واتساب: يوجد تطبيقات فورية بديلة أكثر خصوصية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت وزارة المالية من استخدام تطبيقات المحادثة مثل واتساب في تبادل أي ملف أو معلومات تخص الوزارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو استعمال البريد الإلكتروني الرسمي في تبادل الملفات والمعلومات التي تخصها.

وأوضحت وزارة المالية، أن ذلك يأتي نظرا للتحديثات الأخيرة من قبل البرنامج حول سياسة الخصوصية والتي تتضمن مشاركة معلومات المستخدمين كرقم الهاتف وصورة الحساب ونشاطات المستخدم على التطبيق، إضافة لتحديد المعرف الرقمي ip لجهاز الحاسوب أو هاتف المستخدم وموقعه ولغته مع شركة فيسبوك، وفي حال عدم قبول هذه السياسة الجديدة لتطبيق واتساب سيتم إيقاف استخدام البرنامج لحين قبولها.

ونوهت الوزارة إلى وجود تطبيقات محادثة فورية بديلة أكثر خصوصية للاستخدام الشخصي.

