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بدء رصد مخالفات عدم الالتزام بالمسارات في 4 مناطق جديدة اليوم

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-12

بدء رصد مخالفات عدم الالتزام بالمسارات في 4 مناطق جديدة اليوم

بدء رصد مخالفات عدم الالتزام بالمسارات في 4 مناطق جديدة اليوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق في 4 مناطق جديدة.

وتشمل هذه المناطق كلاًّ من تبوك ونجران والقصيم وحائل.

وكانت الإدارة قد أوضحت في وقت سابق أنها ستستخدم في عملية الرصد أجهزة تقنية ذكية طورتها الشركة للتحكم التقني والأمني الشامل “تحكم” من أجل رصد المركبات المخالفة وتصويرها.

وأشارت الإدارة العامة للمرور، إلى أن عدم الالتزام بحدود المسارات على الطرق يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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