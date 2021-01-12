الأرصاد تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-12

متابعات الخليج 365 - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، على المدينة المنورة ومحافظات (الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع) تضمن نشاطًا في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثالثة صباحًا حتى الساعة الرابعة مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً لرياح شرقية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. فيما تهطل أمطار رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، نجران) .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



