179 وفاة لـCOVID-19 في كل مليون نسمة بالسعودية

بلغ معدل وفيات (COVID-19) في المملكة 179 وفاة في كل مليون نسمة، وذلك وفقًا لنسبة المتوفين من إجمالي عدد السكان، وكانت الصحة، يوم أمس، قد أعلنت عن 4 وفيات جديدة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 6295.

أما عدد الإصابات في كل مليون نسمة فبلغ 10369، وتم تسجيل 140 إصابة جديدة؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 363949 حالة، من بينها 1948 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 312 حالة حرجة. وتم تسجيل 158 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 355706 حالات، والوفيات 6295 حالة، بإضافة 4 حالات، لافتةً إلى أنه تم إجراء 42599 فحصًا مخبريًا جديدًا.

كورونا بالأرقام في المملكة

- الإصابات 363,949 حالة.

- النشطة 1948 حالة.

- الحرجة 312 حالة.

- التعافي 355,706 حالات.

- الوفيات 6295 حالة

. - الفحوصات 11,387,027 فحصًا.