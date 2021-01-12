تجاوب وإزالة

تجاوبت أمانة نجران مع ما نشرته «دوت الخليج»، وأزالت النفايات من ممشى سور مدينة الأخدود الأثرية، وتبقى إزالة الحاجز الخرساني الذي يعيق مرور السيارات ويتسبب في حجز مياه الأمطار واستكمال أعمال الممشى.
وكانت «دوت الخليج» نشرت، الأحد، مشاهد للإهمال الذي طال الممشى تحت عنوان «ممشى مع وقف التنفيذ» (تصوير: أحمد بالحارث )
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