فعاليات ترفيهية بالشقيق

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز الشقيق، ملتقى «فعاليات الربيع» التي تضم عدداً من البرامج والفعاليات المتنوعة، حيث شرع رئيس وأعضاء اللجنة بتدشين أولى الفعاليات باستقبال الزوار والمصطافين والمتنزهين بالهدايا والورود لمرتادي الشاطئ والطريق العام للمدينة بعد ذلك استأنفت الفعالية الثانية ربيع الفن على الكورنيش الشمالي وتضم ركنا للفن وآخر للمهنة وركن الطفل.

وأوضح رئيس لجنة التنمية المهندس موسى هيجان، أن ملتقى فعاليات الربيع هو أحد البرامج والأنشطة الموسمية بالتزامن مع إجازة الربيع، وبين أن الملتقى يضم العديد من البرامج والفعاليات التنموية الخاصة بالأطفال والشباب.