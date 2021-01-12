الشبط يثلج عسير وعواصف وأمطار على جازان

شهدت منطقة عسير، أمس، تساقط الثلوج في شمال مدينة أبها وعلى بعض المحافظات والمراكز، في الوقت الذي سجلت فيه محافظات منطقة جازان الساحلية انخفاضا قياسيا غير مسبوق في درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى في بعض المحافظات أقل من 20 درجة مئوية.

وفي تعليق لخبير الطقس عبدالعزيز الحصين، ذكر أن سبب هطول الثلوج في «بللسمر» التقاء تيارات هوائية رطبة ودافئة مع تيارات باردة تحت الصفر مع توافر نويات التكاثف، التي يتكون عليها الثلج، وعند وجودها تتوافر الحالات الثلاث التي تمكن بخار الماء من التحول من حالته الغازية للحالة الصلبة، وهناك احتمال هطول ثلوج على «النماص» اليوم.

مرحلة جديدة

أكد خبير الطقس خالد الزعاق أن أمس كان أول موسم الشبط، وهو ثاني مواسم الشتاء الثلاثة (المربعانية وشبط والعقارب)، وبدايته امتداد لـ«برد الأزيرق»، الذي يزرق الأجساد لبرودته، ونهايته امتداد لـ«بذرة الـ6»، وهي الأيام الصالحة لزراعة جميع المحاصيل، سواء شتوية أو صيفية، ومدتها 26 يوما، وبانتهائها يبدأ الشتاء في الانكماش.

وأشار «الزعاق» إلي أن الشتاء يدخل مرحلة جديدة هذا الشهر، يطلق عليها «موسم الشبط»، الذي يستمر 26 يوما، وتبلغ فيه شدة البرد ذروتها القصوى، موضحا أن «الشبط» يأتي نتيجة الرياح الباردة القادمة من سيبيريا والقطب الشمالي عبر أوروبا في هذه الفترة من العام، ويتخلله «الأزيرق»، وهي 8 أيام يكون البرد خلالها في شدته، وخلال هذه الفترة يمكن زراعة البرسيم والبطيخ والقطن والنخيل. ويختلف موسم الشبط عن المربعانية أو الأربعينية، التي تبدأ في 22 ديسمبر.

وجود ميداني

تواصلت الحالة المطرية على منطقة عسير أمس لليوم الثالث على التوالي، وشهدت سهول تهامة أمطارا غزيرة وسيولا جارية في أغلب الأودية، التي امتدت من مرتفعات السروات وصولا إلى البحر الأحمر، في الوقت الذي استنفر فيه «مدني عسير» كل جاهزيته، استعدادا لهطول الأمطار، حيث يعد تساقط الثلوج في شمال أبها حالة خاصة.

وأكد نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب مهندس عبدالعزيز عمر آل جلبان، لـ«دوت الخليج» أن «مدني عسير» قام بتوزيع عدد من فرق الاستجابة السريعة في المواقع الحرجة، وفق ما تم تحليله من مخاطر محتملة ناتجة عن المتغيرات الجوية وعند هطول الأمطار وتدفق السيول.

عوامل مدارية

صرح الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني، في حديث إلى «دوت الخليج»، بأنه تم إعلان الحالة الماطرة على المرتفعات التي يصحبها تساقط كميات من البرد، مشيرا إلى أنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار على مدى الأيام القادمة على المرتفعات الجنوبية، مصحوبة بكميات الأمطار مع انخفاض في درجة الحرارة.

وبين «القحطاني» أن تساقط الثلوج على مركز «بللسمر» شمال مدنية يعد حالة خاصة، أسهم في تكونها عدة عوامل، منها ارتفاع المنطقة التي قد تتجاوز 3000 متر عن مستوى سطح البحر، بالإضافة إلى العوامل المدارية المساعدة التي أدت إلى تساقط الثلوج، منها انخفاض ملموس في درجة الحرارة، إلى جانب الأمطار المصاحبة، حيث دائما ترتبط الثلوج، خصوصا في شمال المملكة، بالانخفاض الملموس في درجات الحرارة التي قد تشكل تساقط الثلوج.

تدني الرؤية

سجلت محافظات منطقة جازان الساحلية انخفاضا قياسيا غير مسبوق في درجات الحرارة، حيث بلغت العظمى في بعض المحافظات أقل من 20 درجة مئوية. بينما هطلت أمطار غزيرة، مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة، على محافظات الدرب وبيش وصبيا وأبوعريش ومراكزها، سالت إثرها الأودية والشعاب.

وقد خيم الضباب الخفيف على الطرقات وأدى لتدني الرؤية الأفقية إلى عدة أمتار.

بينما أدى توافق هطول الأمطار على بعض المحافظات الساحلية مع الإجازة إلى خروج كثير من الأهالي والزوار للمناطق البرية والبحرية القريبة من المحافظة.

تحذيرات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع إلى ضرورة اتباع إرشادات السلامة، وعدم النزول للأودية والشعاب، والابتعاد عن الأماكن الخطرة والمنزلقات.

ودعت الجهات الأمنية في «الدرب» السائقين على طريق الدولي إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والتأني في أثناء القيادة، والتقيد بتعليمات وقواعد السير على الطرق.

توقعات الأرصاد

رياح مثيرة للأتربة والغبار بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

أمطار رعدية على أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تشمل السواحل منها

تنبيهات

الالتزام والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة

عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة

عدم المخاطرة بقطع مجاري السيول والأودية

البعد عن الأسلاك الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار