195 مقبرة مسورة

أوضحت الشؤون البلدية والقروية أن عدد المقابر المسورة، التي تم إنجازها في عامي 1440-1441، بلغ 195 مقبرة بأطوال أسوار 410.690 مترا، وبلغ عدد مغاسل الموتى 59 مغسلة في 17 مدينة بعدد من المناطق. 2019 59 مغسلة نسبة النمو 47.5% 195 مقبرة نسبة النمو 28.9 %



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