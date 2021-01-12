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ضبط 44 مركبة محملة بالحطب المحلي

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ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق «الرياض - مكة المكرمة - القصيم - الشرقية - الجوف - حائل - الحدود الشمالية - جازان - تبوك - نجران»، خلال الأسبوع الماضي، 44 شخصا من مخالفي نظام المراعي والغابات، والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم 34 مواطنا و5 من الجنسية اليمنية و2 من الجنسية المصرية ومقيم من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية السورية وآخر من الجنسية الفلسطينية، بحوزتهم كمية كبيرة من الحطب المحلي المعد للبيع على 44 مركبة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية، ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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