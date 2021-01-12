4 اتفاقيات لدعم التوطين

شَهِد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، توقيع 4 اتفاقيات تعاون استراتيجية، داعمة لدور البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة، وذلك في مرحلته الثالثة «تمكين التجارة الرقمية» بحضور رئيس جامعة جدة، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، ومدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بمنطقة مكة المكرمة، ورئيس غرفة جدة.

ورحّب الأمير مشعل بن ماجد بهذه الاتفاقيات التي تدعم برنامج التوطين، وبما يعود نفعه على شباب وشابات دوت الخليج وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، مؤكدا على أن الهدف من البرنامج هو الاستمرارية لتحقيق أهدافه، والمتمثلة بتدريب وتأهيل الشباب والشابات وتزويدهم بالخبرات اللازمة.